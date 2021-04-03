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В Харькове устроили массовую вечеринку с танцами в разгар карантина (видео)

Новина українською → Харьков, Суббота 03 апреля 2021 15:58
В Харькове устроили массовую вечеринку с танцами в разгар карантина (видео) Фото: в Харькове устроили массовые гулянки, не смотря на карантин (t.me/truexanews)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове активно готовятся к переходу города с "оранжевой" в "красную" зону эпидемиологической опасности, а тем временем молодые люди устраивают массовые гуляния с танцами и громкой музыкой, игнорируя карантинные правила.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Труха".

На кадрах показано, как молодежь в теплый апрельский вечер организовывает "концерты" под открытым небом в общественных местах.

Весенние "тусы" около Харьковского театра оперы и балета имени Лысенко в центре города снял на камеру очевидец, после чего ролики попали в сеть.

Гулянки проводили под восточные танцы, а также песни российского рэп-исполнителя Morgenshtern.

Судя по всему, о ситуации с коронавирусом и карантинных ограничениях все напрочь забыли - никаких масок и никакой социальной дистанции. Проходящие мимо прохожие только улыбались, наблюдая за веселящимися молодыми людьми.

Видео: в Харькове молодые люди устраивают массовые гулянки и игнорируют карантин

Ранее сообщалось, что около недели назад в Харькове "копы" ворвались в зал и "отменили" концерт Сергея Жадана, а сам поэт и музыкант жестко ответил им со сцены.

Также мы писали о том, что недавно в Одессе спасатели силой остановили вечеринку, а хозяева клуба с кулаками бросились на полицию.

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