У Харкові влаштували масову вечірку з танцями у розпал карантину (відео)

У Харкові активно готуються до переходу міста з "помаранчевої" до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, а тим часом молоді люди влаштовують масові гуляння з танцями та гучною музикою, ігноруючи карантинні правила.

На кадрах показано, як молодь у теплий квітневий вечір організовує "концерти" просто неба в громадських місцях.

Весняні "туси" біля Харківського театру опери та балету імені Лисенка в центрі міста зняв на камеру очевидець, після чого ролики потрапили в мережу.

Гулянки проводили під східні танці, а також пісні російського реп-виконавця Morgenshtern.

Судячи з усього, про ситуацію з коронавірусом і карантинні обмеження всі геть забули - жодних масок і жодної соціальної дистанції. Перехожі, які проходили повз, тільки посміхалися, спостерігаючи за радіючими молодими людьми.

Відео: у Харкові молоді люди влаштовують масові гулянки та ігнорують карантин