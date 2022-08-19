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В Харькове установили первую безопасную автобусную остановку: как она выглядит

Фото: Как выглядит первая безопасная остановка в Харькове (t.me/Tsaplienko)
Автор: Анна Шиканова

В Харькове установили первую автобусную остановку с бетонным укрытием. В ней может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор, интернет и прямая связь с диспетчером.

Первую такую остановку показали в эфире Национального телемарафона.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, такое укрытие не защитит от тяжелых ракет, но от осколков людей защитить сможет.

"Понятно, что она от прямого попадания ракетами, тяжелыми ракетами, наверное, не спасет. Но от осколков, от РСЗО она будет спасать жизни и здоровье людей. Остановка оснащена вай-фаем, там есть телевизор, где люди могут смотреть, когда подъезжает общественный транспорт. И есть еще прямая связь с диспетчером, поэтому по любым вопросам люди могут обращаться", - добавил Терехов.

Фото: t.me/Tsaplienko

Эта остановка первая, но будут другие, похожие. Размеры таких остановок могут изменяться. Как пояснил мэр Харькова, эти остановки модульные и ее размеры можно уменьшать или увеличивать, в зависимости от района и пассажиропотока.

Разным будет и внешний вид безопасных остановок транспорта - на первой уже изображен мурал. На остальных будут другие рисунки.

Внутри такой остановки может укрыться до 30 человек. Внутри первой остановки установлено 12 сидячих мест, есть 100 кг песка на случай пожара. Также есть камеры, проведен вай-фай.

Кстати, ранее мы писали о том, что подобные безопасные остановки с укрытием планируют установить в Киеве и в Кропивницком.

А еще рассказывали о том, что Игорь Терехов рассказал, сколько таких остановок планируют поставить в Харькове.

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Харьковтранспорт