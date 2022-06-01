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В Харькове из университета отчислили студентку-коллаборантку

Коллаж РБК-Украина: из университета им. Ярослава Мудрого отчислили студентку-коллаборантку
Автор: Владимир Костырин

В Харькове из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого была отчислена студентка четвертого курса Амина Афанасьева, которая, по данным соцсетей и прессы, сотрудничает российскими захватчиками и оккупационной администрацией Мариуполя.

Соответствующий приказ, подписанный ректором, был обнародован на Facebook-странице учебного заведения.

Также в вузе отмечают, что девушка перестала быть студенткой университета еще до того, как соответствующая информация была распространена в СМИ.

"Коллектив университета - это многотысячное сообщество, студентов и преподавателей, ученых и юристов-практиков, мы все разные в своих взглядах на многое, но едины в одном - в нашем коллективе нет места коллаборантам и предателям, выбравшим сторону оккупанта. И на подобные проявления реагируем безотлагательно. Согласно приказу ректора №192-С от 27.05.2022 Афанасьева Амина Витальевна была отчислена из университета", - говорится в заявлении.

Университет им. Ярослава Мудрого отчислил студентку за работу на российских оккупантов (фото: facebook.com/nlu.official)

Как добавили в вузе, дальнейшую правовую оценку ее действий должны дать правоохранительные органы.

Девушка училась на дневной форме и изучала право.

Несколько дней назад росСМИ распространили видео, в котором Афанасьеву представили "руководительницей общественной приемной движения "Донецкая республика"", а также с ее рассказами о своей "работе" в захваченном оккупантами Мариуполе.

Амина Афанасьева стала работать на оккупантов (фото: скрин с видео)

Напомним, ранее в марте в Харькове отчислили студентку политехнического института за антиукраинские высказывания.

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