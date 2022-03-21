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В Харькове отчислили студентку политехнического института за антиукраинские высказывания

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Харьков, Понедельник 21 марта 2022 13:13
В Харькове отчислили студентку политехнического института за антиукраинские высказывания Фото: в Харькове отчислили студентку за пророссийскую позицию (kpi.kharkov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Харьковский политехнический институт отчислил студентку второго курса за ее антиукраинскую позицию. Такое решение принял ректор ВУЗа Евгений Сокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального технического университета ХПИ.

"20 марта ректор харьковского политеха Евгений Сокол подписал приказ об отчислении из университета студентки второго курса ВУЗа Амины Бельгасем за антиукраинские высказывания", - говорится в сообщении.

Девушка в соцсетях представляется как Амина Литвинова. В Instagram она имеет более 7 тысяч подписчиков.

В Харькове отчислили студентку политехнического института за антиукраинские высказывания

Напомним, 20 марта во временно оккупированном Бердянске прошел мирный митинг. Однако российские военные избивали и задерживали демонстрантов.

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