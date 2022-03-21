В Харькове отчислили студентку политехнического института за антиукраинские высказывания
Харьковский политехнический институт отчислил студентку второго курса за ее антиукраинскую позицию. Такое решение принял ректор ВУЗа Евгений Сокол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального технического университета ХПИ.
"20 марта ректор харьковского политеха Евгений Сокол подписал приказ об отчислении из университета студентки второго курса ВУЗа Амины Бельгасем за антиукраинские высказывания", - говорится в сообщении.
Девушка в соцсетях представляется как Амина Литвинова. В Instagram она имеет более 7 тысяч подписчиков.
Напомним, 20 марта во временно оккупированном Бердянске прошел мирный митинг. Однако российские военные избивали и задерживали демонстрантов.
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