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У Харкові з університету відрахували студентку-колаборантку

Колаж РБК-Україна: з університету ім. Ярослава Мудрого відрахували студентку-колаборантку
Автор: Володимир Костирін

У Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була відрахована студентка четвертого курсу Аміна Афанасьєва, яка, за даними соцмереж і преси, співпрацює російськими загарбниками й окупаційною адміністрацією Маріуполя.

Відповідний наказ, підписаний ректором, був оприлюднений на Facebook-сторінці навчального закладу.

Також у виші зазначають, що дівчина перестала бути студенткою університету ще до того, як відповідна інформація була поширена в ЗМІ.

"Колектив університету – це багатотисячна спільнота, студентів і викладачів, науковців і юристів-практиків, ми всі різні у своїх поглядах на багато речей, але єдині в одному – в нашому колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. І на подібні прояви реагуємо невідкладно. Відповідно до наказу ректора №192-С від 27.05.2022 Афанасьєва Аміна Віталіївна була відрахована з університету", - йдеться в заяві.

Університет ім. Ярослава Мудрого відрахував студентку за роботу на російських окупантів (фото: facebook.com/nlu.official)

Як додали у виші, подальшу правову оцінку її дій мають дати правоохоронні органи.

Дівчина вчилася на денній формі та вивчала право.

Кілька днів тому росЗМІ поширили відео, в якому Афанасьєву представили "керівницею громадської приймальні руху "Донецька республіка"", а також з її розповідями про свою "роботу" в захопленому окупантами Маріуполі.

Аміна Афанасьєва стала працювати на окупантів (фото: скрін з відео)

Нагадаємо, раніше у березні у Харкові відрахували студентку політехнічного інституту за антиукраїнські висловлювання.

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