У Харкові помер відомий волонтер: названа жахлива причина смерті

Волонтер Максим Курчашов помер у Харкові (фото: УНІАН)

Максим Курчашов багато допомагав українській армії

Волонтер Максим Курчашов помер у Харкові в понеділок, 6 травня. Ветеран АТО Леонід Маслов розповів, що він покінчив життя самогубством, повідомляє KHARKIV Today.

Максиму Курчашову 10 травня повинно було виповниться 46 років. У нього залишилася дружина і троє дітей.

Про смерть 45-річного патріота України розповів також український боєць-фронтовик Руслан Козур з позивним "Трамп" на своїй Facebook-сторінці.

"Пішла з життя людина, волонтер, батько, чоловік, друг... Ще минулого тижня він надіслав мені свою броню, ми говорили по телефону, а тепер його не стало. Чесно, коли мені подзвонили, присів на стілець і скам'янів. Земля пухом брат", - написав Руслан Козур.

Ще минулого тижня Максим Курчашов відправляв допомогу бійцям.

Волонтер Максим Курчашов помер у Харкові (фото: facebook.com)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним та близьким про втрату:

"Відчуваю смуток через вашу втрату. Залишайтеся сильними, щоб пережити це";

"Макс... Світла пам'ять!"

"Як же це невірно, несправедливо і боляче... Земля пухом..."

"Співчуття родині. Шкода, коли йдуть кращі..."

"Царство небесне".

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний український шахіст і заслужений тренер Олександр Вайсман.

Раніше повідомлялося про те, що в Аргентині померла українська патріотка Марта Стернюк, яка допомагала емігрантам з України.

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