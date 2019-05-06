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Достойные покидают мир: умер известный украинский тренер

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 21:04
Достойные покидают мир: умер известный украинский тренер
Скончался украинский тренер по шахматам Александр Вайсман (фото: torange.biz)

Умер чемпион Украины и знаменитый тренер по шахматам

Скончался легендарный украинский шахматист и заслуженный тренер Александр Вайсман. Он умер на 81 году жизни в Харькове. Об этом сообщается в группе "Українські шахи - Ukrainian Chess" в Facebook.

Александр Наумович Вайсман стал чемпионом Украины по шахматам в 1975 году. Он тренировал Валерия Неверова, Бориса Альтермана, Александра Голощапова, Антона Коробова, Александра Береловича, Татьяну Василевич и других.

Достойные покидают мир: умер известный украинский тренер

Скончался украинский тренер по шахматам Александр Вайсман (фото: facebook.com/ukrainianchess)

"81 год это хороший возраст, учитывая средний возраст жизни мужчин. Но и не крайняя степень, мог бы еще пожить. Всегда чувствуешь какую-то дополнительную печаль, когда достойные люди покидают этот мир в не лучшие времена", - прокомментировал смерть тренера пользователь сети.

Напомним, что умер известный журналист и писатель из Днепра Сергей Лебедь. Причина смерти Лебедя пока неизвестна. Стоит отметить, что он был был главным редактором "Популярной газеты". Это издание называли "рупором оппозиции". В 2004 году Лебедь активно поддерживал Оранжевую революцию.

Ранее сообщалось о том, что в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. Она родилась во Львове в 1939 году, но во времена Второй мировой войны ее семья вынуждена была покинуть родной город.

В молодости Стернюк работала в издательстве "Смолоскип", где вместе с группой единомышленников собирала информацию об украинских диссидентах, которых Советский Союз отправлял в Сибирь или заключал в психиатрические больницы.

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