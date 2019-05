Умер исполнитель роли Чубакки в "Звездных войнах"

Питер Мейхью прославился благодаря роли Чубакки

Питер Мейхью, исполнитель роли Чубакки в "Звездных войнах", умер в США в возрасте 74 лет. Он ушел в мир иной в кругу своих близких в Северном Техасе. Об этом говорится на его официальной странице в Twitter.

Актер скончался 30 апреля, причина его смерти не называется.

Мейхью исполнил роль Чубакки в оригинальной трилогии - "Новая надежда" (1977), "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Он также появлялся в этой роли в новых эпизодах трилогии - "Месть ситхов" (2005) и "Пробуждение силы" (2015).

Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году из-за его невероятного роста (2,18 м), когда он работал в одной из лондонских больниц. Вскоре он получил свою звездную роль у Джорджа Лукаса.

Питер Мейхью (фото: ru.wikipedia.org)

"Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья "Звездных войн" значила гораздо больше, чем просто роль в фильме" - говорится в сообщении родных Питера.

Актер много сил посвящал благотворительности. Его семья попросила поклонников почтить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u