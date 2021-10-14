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В Харькове улицы покрылись пеной: местные жители в недоумении

Автор: Роман Мирончук

В четверг, 14 октября, жители Харькова удивились тем, что на улицах города они увидели пену. Люди начали все снимать на телефоны и выкладывать в сеть.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

У людей появились разные версии, почему улицы покрылись пеной. Некоторые считают, что это произошло из-за каштанов, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЕЦ.

Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.

  • Каждый год на ТЕЦ такое при запуске отопительного сезона;
  • Реакция от листьев и дождя;
  • А ничего, что ТЭЦ далековато от места, где снимают видео?
  • Во многих дворах такое;
  • Это от каштанов;
  • Не, от каштанов ее меньше намного. Это ж ТурбоАТОМ. Значит из Атомного реактора утечка. Не надо бить тревогу, зачем. Подумаешь;
  • Плоды каштанов содержат сапонины, которые при взаимодействии с водой образуют белую субстанцию. Поэтому, когда приходит осень и начинают падать каштаны, в том числе и на дорогу, проезжающие машины их давят и превращают в кашу, которая потом и образуется в пену.

Напомним, в Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию.

Мы также писали о том, что украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

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Харьков