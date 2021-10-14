В Харькове улицы покрылись пеной: местные жители в недоумении

В четверг, 14 октября, жители Харькова удивились тем, что на улицах города они увидели пену. Люди начали все снимать на телефоны и выкладывать в сеть.

У людей появились разные версии, почему улицы покрылись пеной. Некоторые считают, что это произошло из-за каштанов, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЕЦ.

Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.