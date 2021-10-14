У Харкові вулиці вкрилися піною: місцеві жителі в подиві

У четвер, 14 жовтня, жителі Харкова здивувалися тим, що на вулицях міста вони побачили піну. Люди почали все знімати на телефони і викладати в мережу.

У людей з'явилися різні версії, чому вулиці вкрилися піною. Деякі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ.

Одні впевнені, що це сталося через каштани, а інші звинувачують в цьому місцеву ТЕЦ. Піну бачили на вулицях киргизька, Героїв праці, Енергетична, Жасминовий бульвар і багатьох інших.