У Харкові вулиці вкрилися піною: місцеві жителі в подиві

У четвер, 14 жовтня, жителі Харкова здивувалися тим, що на вулицях міста вони побачили піну. Люди почали все знімати на телефони і викладати в мережу.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".
У людей з'явилися різні версії, чому вулиці вкрилися піною. Деякі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ.
Одні впевнені, що це сталося через каштани, а інші звинувачують в цьому місцеву ТЕЦ. Піну бачили на вулицях киргизька, Героїв праці, Енергетична, Жасминовий бульвар і багатьох інших.
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