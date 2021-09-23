В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию: фото необычного сюрприза

В Чернобыле в конце сентября зафиксировали природную аномалию. В частности, там сейчас расцвели каштаны.

Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗВ.

Так, на улице Советской посреди дождливой осени расцвели каштаны.

"Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз - в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", - говорится в сообщении.

Как известно, в Чернобыльской зоне иногда происходят чрезвычайные вещи.

В Чернобыльской зоне расцвели каштаны (facebook.com/cotiz.org.ua)