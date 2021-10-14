У Харкові вулиці вкрилися піною: місцеві жителі в подиві
Фото: у Харкові вулиці вкрилися піною (Telegram-канал "ТРУХА Харків")
У четвер, 14 жовтня, жителі Харкова здивувалися тим, що на вулицях міста вони побачили піну. Люди почали все знімати на телефони і викладати в мережу.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".
У людей з'явилися різні версії, чому вулиці вкрилися піною. Деякі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ.
Одні впевнені, що це сталося через каштани, а інші звинувачують в цьому місцеву ТЕЦ. Піну бачили на вулицях киргизька, Героїв праці, Енергетична, Жасминовий бульвар і багатьох інших.
- Щороку на ТЕЦ таке при запуску опалювального сезону;
- Реакція від листя і дощу;
- А нічого, що ТЕЦ далеченько від місця, де знімають відео?
- У багатьох дворах таке;
- Це від каштанів;
- Ні, від каштанів її менше набагато. Це ж ТурбоАТОМ. Значить з Атомного реактора витік. Не треба бити на сполох, навіщо. Подумаєш;
- Плоди каштанів містять сапоніни, які при взаємодії з водою утворюють білу субстанцію. Тому, коли приходить осінь і починають падати каштани, в тому числі і на дорогу, проїжджаючі машини їх тиснуть і перетворюють в кашу, яка потім і перетворюється в піну.
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