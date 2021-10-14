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У Харкові вулиці вкрилися піною: місцеві жителі в подиві

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Харків, Четвер 14 жовтня 2021 17:21
У Харкові вулиці вкрилися піною: місцеві жителі в подиві Фото: у Харкові вулиці вкрилися піною (Telegram-канал "ТРУХА Харків")
Автор: Роман Мирончук

У четвер, 14 жовтня, жителі Харкова здивувалися тим, що на вулицях міста вони побачили піну. Люди почали все знімати на телефони і викладати в мережу.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".

У людей з'явилися різні версії, чому вулиці вкрилися піною. Деякі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ.

Одні впевнені, що це сталося через каштани, а інші звинувачують в цьому місцеву ТЕЦ. Піну бачили на вулицях киргизька, Героїв праці, Енергетична, Жасминовий бульвар і багатьох інших.

  • Щороку на ТЕЦ таке при запуску опалювального сезону;
  • Реакція від листя і дощу;
  • А нічого, що ТЕЦ далеченько від місця, де знімають відео?
  • У багатьох дворах таке;
  • Це від каштанів;
  • Ні, від каштанів її менше набагато. Це ж ТурбоАТОМ. Значить з Атомного реактора витік. Не треба бити на сполох, навіщо. Подумаєш;
  • Плоди каштанів містять сапоніни, які при взаємодії з водою утворюють білу субстанцію. Тому, коли приходить осінь і починають падати каштани, в тому числі і на дорогу, проїжджаючі машини їх тиснуть і перетворюють в кашу, яка потім і перетворюється в піну.

Нагадаємо, у Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію.

Ми також писали про те, що українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

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