В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)

В Харькове из зоопарка 5 сентября сбежал шимпанзе. Животное спокойно гуляло по центральной части города, пока его не вернули.
Видео опубликовало "Суспільне Харків".
На видео видно, что животное прошлось к Госпрому и было в сквере рядом с площадью Свободы
Далее к животному подошла женщина, вероятно, работница зоопарка. Она разговаривала с шимпанзе, после чего надела на него свою куртку и обняла. После этого животное согласилось вернуться домой на велосипеде.
Впоследствии директор зоопарка Алексей Григорьев подтвердил, что животное уже в зоопарке и с ним все в порядке. На другие вопросы руководитель отвечать не стал.
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