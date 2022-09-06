В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)

На видео видно, что животное прошлось к Госпрому и было в сквере рядом с площадью Свободы

Далее к животному подошла женщина, вероятно, работница зоопарка. Она разговаривала с шимпанзе, после чего надела на него свою куртку и обняла. После этого животное согласилось вернуться домой на велосипеде.

Впоследствии директор зоопарка Алексей Григорьев подтвердил, что животное уже в зоопарке и с ним все в порядке. На другие вопросы руководитель отвечать не стал.

По улицам Харькова гулял шимпанзе, сбежавший из зоопарка (скрин)