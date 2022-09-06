У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)

У Харкові із зоопарку 5 вересня втік шимпанзе. Тварина спокійно гуляла центральною частиною міста, аж поки її не повернули.
Відео опублікувало "Суспільне Харків".
На відео видно, що тварина пройшлася до Держпрому й була у сквері поряд із площею Свободи
Далі до тварини підійшла жінка, ймовірно, працівниця зоопарку. Вона розмовляла з шимпанзе, після чого одягла на нього свою куртку й обійняла. Після цього тварина погодилася повернутися додому на велосипеді.
Згодом директор зоопарку Олексій Григор'єв підтвердив, що тварину вже в зоопарку і з нею все гаразд. На інші питання керівник відповідати не став.
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