RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)

У Харкові на вулиці помітили шимпанзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові із зоопарку 5 вересня втік шимпанзе. Тварина спокійно гуляла центральною частиною міста, аж поки її не повернули.

Відео опублікувало "Суспільне Харків".

На відео видно, що тварина пройшлася до Держпрому й була у сквері поряд із площею Свободи

Далі до тварини підійшла жінка, ймовірно, працівниця зоопарку. Вона розмовляла з шимпанзе, після чого одягла на нього свою куртку й обійняла. Після цього тварина погодилася повернутися додому на велосипеді.

Згодом директор зоопарку Олексій Григор'єв підтвердив, що тварину вже в зоопарку і з нею все гаразд. На інші питання керівник відповідати не став.

Вулицями Харкова гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку (скрін)

Раніше ми повідомляли, що з України до Словаччини втік тигр з розплідника.

Також ми писали, що у Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківживотноемавпа