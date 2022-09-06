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У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)

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Харків, Вівторок 06 вересня 2022 11:33
У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео) У Харкові на вулиці помітили шимпанзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові із зоопарку 5 вересня втік шимпанзе. Тварина спокійно гуляла центральною частиною міста, аж поки її не повернули.

Відео опублікувало "Суспільне Харків".

На відео видно, що тварина пройшлася до Держпрому й була у сквері поряд із площею Свободи

Далі до тварини підійшла жінка, ймовірно, працівниця зоопарку. Вона розмовляла з шимпанзе, після чого одягла на нього свою куртку й обійняла. Після цього тварина погодилася повернутися додому на велосипеді.

Згодом директор зоопарку Олексій Григор'єв підтвердив, що тварину вже в зоопарку і з нею все гаразд. На інші питання керівник відповідати не став.

У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)У Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку: тварину повернули на велосипеді (відео)Вулицями Харкова гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку (скрін)

Раніше ми повідомляли, що з України до Словаччини втік тигр з розплідника.

Також ми писали, що у Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю.

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