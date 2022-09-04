В Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракеты

В Харькове бойцы ГСЧС во время ликвидации пожара в разрушенном в результате российского ракетного удара здании ресторанно-гостиничного комплекса среди горящих обломков нашли и спасли раненого котенка.

Об этом 4 сентября передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Раненого пушистика вынесли из огня и передали волонтерам (фото: скриншот с видео facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели добавили, что пожар был ликвидирован сегодня около полудня на площади 2 тыс. 200 кв.м.

"Герои нашего времени. Защищают, работают, спасают, лечат... А котику желаем скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации ГСЧС.

Видео: харьковские спасатели достали из огня во время тушения пожара раненого котенка

После этого котика передали волонтерам, которые займутся лечением раненой лапки.

Также спасатели опубликовали видео, как пушистого кроху перенесли из огня и руин подальше от опасного места, осмотрели животное.

Ранее сообщалось, что во время ракетного удара России по Киевской области от разрыва сердца погибли питомцы приюта для животных.

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