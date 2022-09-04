У Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракети

У Харкові бійці ДСНС під час ліквідації пожежі в зруйнованій внаслідок російського ракетного удару будівлі ресторанно-готельного комплексу серед палаючих уламків знайшли та врятували поранене кошеня.
Про це 4 вересня передали в прес-службі ДСНС України.
Також рятувальники опублікували відео, як пухнасту крихітку перенесли з вогню і руїн подалі від небезпечного місця, оглянули тварину.
Після цього котика передали волонтерам, які займуться лікуванням пораненої лапки.
Відео: харківські рятувальники дістали з вогню під час гасіння пожежі поранене кошеня
"Герої нашого часу. Захищають, працюють, рятують, лікують...А котику бажаємо найскорішого одужання", - йдеться в публікації ДСНС.
Рятувальники додали, що пожежа була ліквідована сьогодні близько полудня на площі 2 тис. 200 кв.м.
Пораненого пухнастика винесли з вогню і передали волонтерам (фото: скріншот з відео facebook.com/MNS.GOV.UA)
Раніше повідомлялося, що під час ракетного удару Росії по Київській області від розриву серця загинули собаки у притулку для тварин.
Також ми писали, що переселенка з Донецької області врятувала понад 40 тварин, яких забрала з собою в безпечне місце.