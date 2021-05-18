В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото)

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, когда водитель заехал на размытую дорогу.

Пользователи соцсетей говорят, что уже второй год подряд на этом месте образуется подобное болото.

Причиной этого называют действия тракторного завода.

"Кто-то сегодня может умереть из-за гвардейцев Игоря, но то такое. Скорая уже никуда не спешит", - говорится в подписи к публикации.

Фото: в Харькове скорая застряла в грязи (facebook.com/sunlitkh)

Очевидцы также рассказывают, что тротуар, бордюры и зеленые насаждения развалили полтора года назад коммунальные службы.

Мол, теплосеть заменила трубопровод на улице, после чего должны были провести восстановительные работы.

И теперь водителям, пытающимся проехать там, остается надеяться, что они не застрянут в грязи. Но везет, как видим, далеко не всем.