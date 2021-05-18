У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото)

Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда, коли водій заїхав на розмиту дорогу.

Користувачі соцмереж кажуть, що вже другий рік поспіль на цьому місці утворюється подібне болото.

Причиною цього називають дії тракторного заводу.

"Хтось сьогодні може померти через гвардійців Ігоря, але то таке. Швидка вже нікуди не поспішає", - йдеться у підписі до публікації.

Фото: в Харкові швидка застрягла в грязі (facebook.com/sunlitkh)

Очевидці також розповідають, що тротуар, бордюри і зелені насадження розвалили півтора роки тому комунальні служби.

Мовляв, тепломережа замінила трубопровід на вулиці, після чого мали провести відновлювальні роботи.

І тепер водіям, які намагаються проїхати там, залишається сподіватися, що вони не застрягнуть у багнюці. Та щастить, як бачимо, далеко не всім.