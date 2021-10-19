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В Харькове ребенок проглотил ложку: что сделали врачи

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка, который проглотил ложку. Врачи маленького пациента обследовали и решили наблюдать.

Об этом сообщает Depo.Харьков

Так, в Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили 6-летнего ребенка с серебряной ложкой в кишечнике.

Ранее мы сообщали, что во Львове девочка проглотила металлический карабин. Врачи 7-летнего ребенка спасли без всякого разреза. Они достали посторонний предмет с помощью эндоскопии.

Также мы писали, что мужчина проглотил мобильный телефон и врачи вынимали его по частям. В частности, хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии.

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