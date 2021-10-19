В Харькове ребенок проглотил ложку: что сделали врачи

В Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка, который проглотил ложку. Врачи маленького пациента обследовали и решили наблюдать.

Кроме того, врачи обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и не позволять им играть с мелкими предметами, которые они могут проглотить.

Отмечается, что медики обследовали пациента и решили за ним наблюдать. Столовый предмет получился естественным путем.

Так, в Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили 6-летнего ребенка с серебряной ложкой в кишечнике.

Ранее мы сообщали, что во Львове девочка проглотила металлический карабин. Врачи 7-летнего ребенка спасли без всякого разреза. Они достали посторонний предмет с помощью эндоскопии.

Также мы писали, что мужчина проглотил мобильный телефон и врачи вынимали его по частям. В частности, хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии.