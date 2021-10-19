У Харкові дитина проковтнула ложку: що зробили лікарі

У Харкові госпіталізували 6-річну дитину, яка проковтнула ложку. Лікарі маленького пацієнта обстежили та вирішили спостерігали.

Окрім того, лікарі звернулися до батьків з проханням уважніше стежити за дітьми й не дозволяти їм гратися з дрібними предметами, які вони можуть проковтнути.

Зазначається, що медики обстежили пацієнта і вирішили за ним спостерігати. Столовий предмет вийшов природнім шляхом.

Так, у Харкові до обласної дитячої клінічної лікарні доправили 6-річну дитину зі срібною ложкою у кишківнику.

Раніше ми повідомляли, що у Львові дівчинка проковтнула металевий карабін. Лікарі 7-річну дитину врятували без жодного розрізу. Вони дістали сторонній предмет за допомогою ендоскопію.

Також ми писали, що чоловік проковтнув мобільний телефон і лікарі виймали його по частинах. Зокрема, хірургам довелося провести складну операцію і розділити телефон на три частини за допомогою ендоскопії.