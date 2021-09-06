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Мужчина проглотил мобильный телефон: врачи вынимали его по частям

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Косово, Понедельник 06 сентября 2021 18:04
Мужчина проглотил мобильный телефон: врачи вынимали его по частям В Косово мужчина проглатил мобильный телефон (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Косово 33-летний мужчина проглотил целиком старую модель мобильного телефона Nokia. Через несколько дней ему стало плохо, и он вынужден был обратиться к медикам за помощью.

Детали рассказал руководитель медицинской бригады Скендер Теляков на своей странице в Facebook.

Хирурги часто сталкиваются с тем, что в желудки людей попадают посторонние предметы – монеты, пуговицы, части игрушек и кости. Однако случай в Косово поразил даже опытных врачей.

В больницу за помощью обратился 33-летний местный житель, который проглотил мобильный телефон Nokia 3310 целиком. С телефоном в желудке он проходил четыре дня и только после этого обратился к медикам.

Мужчине сделали рентген и на снимке действительно обнаружили мобильный телефон с кнопками.

Хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии. Посторонний предмет был слишком большим, чтобы желудок мог его переварить. Тем более, пациент был в опасности – аккумуляторная кислота могла вытечь и спровоцировать сильное отравление.

Мужчина проглотил мобильный телефон: врачи вынимали его по частямМужчина проглотил мобильный телефон: врачи вынимали его по частям

В Косово мужчина целиком проглотил мобильный телефон

Стоит отметить, что хирурги справились с операцией без разрезания желудка. Все части телефона достали с помощью эндоскопа. Операция прошла успешно, без осложнений и пациент чувствует себя хорошо.

С какой целью он проглотил мобильный телефон – он врачам не рассказал.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области мужчина умер после того, как хирург отказался оказать ему помощь.

А также мы писали о том, что во Львове ребенку провели уникальную операцию по "библейской" технологии.

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