В Харькове ребенок проглотил ложку: что сделали врачи
Ребенок проглотил ложку в Харькове (коллаж РБК-Украина)
В Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка, который проглотил ложку. Врачи маленького пациента обследовали и решили наблюдать.
Об этом сообщает Depo.Харьков
Так, в Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили 6-летнего ребенка с серебряной ложкой в кишечнике.
Ранее мы сообщали, что во Львове девочка проглотила металлический карабин. Врачи 7-летнего ребенка спасли без всякого разреза. Они достали посторонний предмет с помощью эндоскопии.
Также мы писали, что мужчина проглотил мобильный телефон и врачи вынимали его по частям. В частности, хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии.