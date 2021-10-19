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У Харкові дитина проковтнула ложку: що зробили лікарі

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Харків, Вівторок 19 жовтня 2021 17:25
У Харкові дитина проковтнула ложку: що зробили лікарі Дитина проковтнула ложку у Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові госпіталізували 6-річну дитину, яка проковтнула ложку. Лікарі маленького пацієнта обстежили та вирішили спостерігали.

Про це повідомляє Depo.Харків

Так, у Харкові до обласної дитячої клінічної лікарні доправили 6-річну дитину зі срібною ложкою у кишківнику.

Раніше ми повідомляли, що у Львові дівчинка проковтнула металевий карабін. Лікарі 7-річну дитину врятували без жодного розрізу. Вони дістали сторонній предмет за допомогою ендоскопію.

Також ми писали, що чоловік проковтнув мобільний телефон і лікарі виймали його по частинах. Зокрема, хірургам довелося провести складну операцію і розділити телефон на три частини за допомогою ендоскопії.

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