В Харькове разгорелся языковой скандал: "никакого украинского здесь не будет"

В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" не захотела обслуживать женщину после того, как она заговорила с ней на украинском языке.

Об этом рассказала посетительница магазина Оксана Хвыля на своей странице в Facebook .

Жительница Харькова делала покупку в магазине и на вопрос продавщицы, если ли у нее мелкие деньги она ответила, что мелочь она ищет только для тех, кто обслуживает ее на украинском языке.

После этого работница магазина начала кричать и хамить женщине, она отобрала у нее пакет с товаров и бросила ее 100 гривен обратно.

"Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет", - рассказала Оксана.

Женщина ушла, но потом пришла с дочерью, которая помогла ей снять на видео продавщицу и ее манеру общения.

"Теперь у меня на руках доказательство ее поведения. Вы можете заценить. И так, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разговариваете на украинском? До свидания!", - добавила она.