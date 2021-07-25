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В Харькове разгорелся языковой скандал: "никакого украинского здесь не будет"

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 25 июля 2021 16:16
В Харькове разгорелся языковой скандал: "никакого украинского здесь не будет" Коллаж РБК-Украина: в Харькове произошел языковой скандал в магазине
Автор: Styler

В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" не захотела обслуживать женщину после того, как она заговорила с ней на украинском языке.

Об этом рассказала посетительница магазина Оксана Хвыля на своей странице в Facebook.

Жительница Харькова делала покупку в магазине и на вопрос продавщицы, если ли у нее мелкие деньги она ответила, что мелочь она ищет только для тех, кто обслуживает ее на украинском языке.

После этого работница магазина начала кричать и хамить женщине, она отобрала у нее пакет с товаров и бросила ее 100 гривен обратно.

"Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет", - рассказала Оксана.

Женщина ушла, но потом пришла с дочерью, которая помогла ей снять на видео продавщицу и ее манеру общения.

"Теперь у меня на руках доказательство ее поведения. Вы можете заценить. И так, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разговариваете на украинском? До свидания!", - добавила она.

Напомним, скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова.

Ранее языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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Харьков скандал
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