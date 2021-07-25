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У Харкові розгорівся мовний скандал: "ніякої української тут не буде"

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Харків, Неділя 25 липня 2021 16:16
У Харкові розгорівся мовний скандал: "ніякої української тут не буде" Колаж РБК-Україна: в Харкові стався мовний скандал в магазині
Автор: Styler

У Харкові розгорівся черговий мовний скандал. Продавець кіоску "Колос. Долина смаку" не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

Про це розповіла відвідувачка магазину Оксана Хвиля на своїй сторінці в Facebook.

Мешканка Харкова робила покупку в магазині і на питання продавчині, чи є у неї дрібні гроші вона відповіла, що дріб'язок вона шукає тільки для тих, хто обслуговує її українською мовою.

Після цього працівниця магазину почала кричати і грубіянити жінці, вона відібрала у неї пакет з товарів і кинула її 100 гривень назад.

"Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і ніякої української тут не буде", - розповіла Оксана.

Жінка пішла, але потім прийшла з дочкою, яка допомогла їй зняти на відео продавчиню і її манеру спілкування.

"Тепер у мене на руках доказ її поведінки. Ви можете зацінити. І так, я готую офіційну скаргу. І не тільки омбудсмену. Я хотіла залагодити конфлікт, але її начальниця кинула трубку зі словами "Розмовляєте українською? До побачення!", - додала вона.

Нагадаємо, скандального педагога Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова.

Раніше мовний скандал стався в Києві в тенісному таборі.

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Харків скандал
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