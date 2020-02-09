В Харькове продавщица устроила "самосуд" над грабителем (видео)

В Харькове продавщица расправилась с грабителем, который пытался украсть букет цветов с ее прилавка. В сети появилось видео, где мужчину госпитализируют в больницу после инцидента.

Сообщается, что пьяный мужчина украл букет цветов и стал убегать. Продавщица не растерялась - догнала его и толкнула. Грабитель упал и у него случился припадок, похожий на эпилептический.

Инцидент произошел в подземном переходе метро Индустриальная.

На место происшествия вызвали "скорую". Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, после чего несостоявшегося вора госпитализировали в больницу.

В Харькове продавщица избила вора (видео: YouTube/Новости Украина. Мир)

Напомним, недавно в метро Киева пассажиры устроили самосуд над карманником, который похитил вещи одного из них. Разъяренных пассажиров с трудом удалось оттянуть от грабителя.

Также сообщалось, что пассажиры троллейбуса в Киеве наказали наглого вора, который пытался украсть мобильный телефон. Его задержали, избили, и только потом вызвали полицию.