В Харькове продавщица устроила "самосуд" над грабителем (видео)

В Харькове продавщица поквиталась с наглым грабителем
В Харькове продавщица расправилась с грабителем, который пытался украсть букет цветов с ее прилавка. В сети появилось видео, где мужчину госпитализируют в больницу после инцидента.
Сообщается, что пьяный мужчина украл букет цветов и стал убегать. Продавщица не растерялась - догнала его и толкнула. Грабитель упал и у него случился припадок, похожий на эпилептический.
Инцидент произошел в подземном переходе метро Индустриальная.
На место происшествия вызвали "скорую". Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, после чего несостоявшегося вора госпитализировали в больницу.
В Харькове продавщица избила вора (видео: YouTube/Новости Украина. Мир)
Напомним, недавно в метро Киева пассажиры устроили самосуд над карманником, который похитил вещи одного из них. Разъяренных пассажиров с трудом удалось оттянуть от грабителя.
Также сообщалось, что пассажиры троллейбуса в Киеве наказали наглого вора, который пытался украсть мобильный телефон. Его задержали, избили, и только потом вызвали полицию.