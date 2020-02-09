У Харкові продавщиця влаштувала "самосуд" над грабіжником (відео)

У Харкові продавщиця розправилася з грабіжником, який намагався вкрасти букет квітів з її прилавка. У мережі з'явилося відео, де чоловіка госпіталізують у лікарню після інциденту.

Повідомляється, що п'яний чоловік вкрав букет квітів і став тікати. Продавщиця не розгубилася - наздогнала його і штовхнула. Грабіжник впав і у нього стався напад, схожий на епілептичний.

Інцидент стався в підземному переході метро Індустріальна.

На місце пригоди викликали "швидку". Чоловікові надали екстрену медичну допомогу, після чого злодія-невдаху госпіталізували в лікарню.

У Харкові продавщиця побила крадія (відео: YouTube/Новини Україна. Світ)

Нагадаємо, нещодавно у метро Києва пасажири влаштували самосуд над карманником, який викрав речі одного з них. Розлючених пасажирів насилу вдалося відтягнути від грабіжника.

Також повідомлялося, що пасажири тролейбуса в Києві покарали нахабного злодія, який намагався вкрасти мобільний телефон. Його затримали, побили, і тільки потім викликали поліцію.