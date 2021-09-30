В Харькове полицейские заставили "гостя из России" взять кредит, чтобы заплатить им взятку (ФОТО)

В Харькове полицейские угрожали мужчине задержанием, требовали у него взятку и заставили его взять кредит.
Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Харьковской области.
Так, двое полицейских из Харькова, находясь на автостанции требовали и получили неправомерную выгоду от мужчины, который направлялся из Российской Федерации до Киева.
В частности, ему угрожали задержанием и привлечением к ответственности за нарушения правил карантина и незаконного пересечения границы - выезда с временно оккупированной территории Украины (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КуоАП).
Чтобы избежать проблем, мужчина решил заплатить стражам порядка, для этого он влез в долги, одолжив 200 евро и 5 тыс. грн.
Однако, сегодня, 30 сентября, полицейским сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
Также устанавливаются другие соучастники указанного уголовного правонарушения. Полицейским грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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