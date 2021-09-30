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Брала взятки за уклонение от военной службы: в Тернополе задержали врача

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Четверг 30 сентября 2021 12:51
Брала взятки за уклонение от военной службы: в Тернополе задержали врача Фото: в Тернополе врача разоблачили на взятках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Тернополе правоохранители разоблачили на взятке заведующего отделением районной больницы. Женщина требовала взятку за помощь в уклонении от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Свои "услуги" врач оценила в 1500 долларов. Она обещала оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.

Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения им определенной суммы неправомерной выгоды. Полицейские изъяли 1500 долларов.

Решается вопрос о сообщение заведующей отделения больницы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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