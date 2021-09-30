Брала взятки за уклонение от военной службы: в Тернополе задержали врача
В Тернополе правоохранители разоблачили на взятке заведующего отделением районной больницы. Женщина требовала взятку за помощь в уклонении от военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Свои "услуги" врач оценила в 1500 долларов. Она обещала оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.
Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения им определенной суммы неправомерной выгоды. Полицейские изъяли 1500 долларов.
Решается вопрос о сообщение заведующей отделения больницы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.