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В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему контрабанды, которую крышевали чиновники

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 20:05
В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему контрабанды, которую крышевали чиновники Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды в аэропорту "Борисполь" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ пресекла коррупционную схему и контрабанду, которые были организованы на таможенном посту аэропорта "Борисполь". Организаторами сделки оказались чиновники, которые отвечают критериям "реформированной таможни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что контрабанду злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров авиарейсов.

"Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники СБУ задержали одного из таможенников во время получения взятки, размер которой зависел от количества товаров и стоимости. Также правоохранители задокументировали противоправные действия и других лиц, которые причастны к схеме.

Санкционированные обыски проводятся.

Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды в аэропорту "Борисполь" (ssu.gov.ua)

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