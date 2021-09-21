В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему контрабанды, которую крышевали чиновники

Сотрудники СБУ пресекла коррупционную схему и контрабанду, которые были организованы на таможенном посту аэропорта "Борисполь". Организаторами сделки оказались чиновники, которые отвечают критериям "реформированной таможни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что контрабанду злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров авиарейсов.

"Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники СБУ задержали одного из таможенников во время получения взятки, размер которой зависел от количества товаров и стоимости. Также правоохранители задокументировали противоправные действия и других лиц, которые причастны к схеме.

Санкционированные обыски проводятся.

Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды в аэропорту "Борисполь" (ssu.gov.ua)