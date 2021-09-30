У Харкові поліцейські змусили "гостя з Росії" взяти кредит, щоб заплатити їм хабар (ФОТО)

Так, двоє поліцейських з Харкова, перебуваючи на автостанції вимагали та одержали неправомірну вигоду від чоловіка, який прямував з Російської Федерації до Києва.

Зокрема, йому погрожували затриманням та притягненням до відповідальності через порушення правил карантину та незаконного перетину кордону - виїзду з тимчасово окупованої території України (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУпАП).

Аби уникнути проблем, чоловік вирішив заплатити правоохоронцям, для цього він вліз у борги, позичивши 200 євро та 5 тис. грн.

У Харкові правоохоронці вимагали хабар (https://khar.gp.gov.ua/)

Однак, сьогодні, 30 вересня, поліцейським повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Також встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення. Поліцейським загрожує строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.