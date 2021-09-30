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В Харькове полицейские заставили "гостя из России" взять кредит, чтобы заплатить им взятку (ФОТО)

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Харьков, Четверг 30 сентября 2021 18:15
В Харькове полицейские заставили "гостя из России" взять кредит, чтобы заплатить им взятку (ФОТО) Полицейские требовали взятку в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове полицейские угрожали мужчине задержанием, требовали у него взятку и заставили его взять кредит.

Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Харьковской области.

Так, двое полицейских из Харькова, находясь на автостанции требовали и получили неправомерную выгоду от мужчины, который направлялся из Российской Федерации до Киева.

В частности, ему угрожали задержанием и привлечением к ответственности за нарушения правил карантина и незаконного пересечения границы - выезда с временно оккупированной территории Украины (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КуоАП).

Чтобы избежать проблем, мужчина решил заплатить стражам порядка, для этого он влез в долги, одолжив 200 евро и 5 тыс. грн.

В Харькове полицейские заставили &quot;гостя из России&quot; взять кредит, чтобы заплатить им взятку (ФОТО)В Харькове полицейские заставили &quot;гостя из России&quot; взять кредит, чтобы заплатить им взятку (ФОТО)В Харькове правоохранители требовали взятку (https://khar.gp.gov.ua/)

Однако, сегодня, 30 сентября, полицейским сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Также устанавливаются другие соучастники указанного уголовного правонарушения. Полицейским грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе задержали врача, который брала взятки за уклонение от военной службы.

Также мы писали, что в аэропорту"Борисполь" разоблачили схему контрабанды, которую крышевали чиновники.

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