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У Харкові поліцейські змусили "гостя з Росії" взяти кредит, щоб заплатити їм хабар (ФОТО)

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Харків, Четвер 30 вересня 2021 18:15
У Харкові поліцейські змусили "гостя з Росії" взяти кредит, щоб заплатити їм хабар (ФОТО) Поліцейські вимагали хабар у Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові поліцейські погрожували чоловікові затриманням, вимагали у нього хабар та змусили його взяти кредит.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Так, двоє поліцейських з Харкова, перебуваючи на автостанції вимагали та одержали неправомірну вигоду від чоловіка, який прямував з Російської Федерації до Києва.

Зокрема, йому погрожували затриманням та притягненням до відповідальності через порушення правил карантину та незаконного перетину кордону - виїзду з тимчасово окупованої території України (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУпАП).

Аби уникнути проблем, чоловік вирішив заплатити правоохоронцям, для цього він вліз у борги, позичивши 200 євро та 5 тис. грн.

У Харкові поліцейські змусили &quot;гостя з Росії&quot; взяти кредит, щоб заплатити їм хабар (ФОТО)У Харкові поліцейські змусили &quot;гостя з Росії&quot; взяти кредит, щоб заплатити їм хабар (ФОТО)У Харкові правоохоронці вимагали хабар (https://khar.gp.gov.ua/)

Однак, сьогодні, 30 вересня, поліцейським повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Також встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення. Поліцейським загрожує строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі затримали лікаря, який брала хабарі за ухилення від військової служби.

Також ми писали, що в аеропорту "Бориспіль" викрили схему контрабанди, яку кришували посадовці.

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взятка
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