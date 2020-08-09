В Харькове показали наглых воровок: орудуют в супермаркетах

В Харькове произошла кража в супермаркете. У покупательницы вытащили кошелек, в котором были деньги и документы. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа в супермаркете на Алексеевке.

На видео видно, как женщина поставила сумку на тележку и совершала покупки. Пока она что-то выбирала на прилавке, одна из воровок прикрыла сумку платком и вытащила кошелек. Данное видео опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook.

В Харькове в супермаркетах воровки вытаскивают кошельки (видео: facebook.com/kharkiv1654)

При этом отмечается, что женщина действовала не одна в магазине с ней находилась ее сообщница. Украинцев призывают быть бдительными и внимательно следить за своими вещами, поскольку кражи в наше время – это не редкость.

Напомним, что в Киеве наглые воровки получили "мгновенную карму". Злоумышленницы ромской национальности впятером ограбили троих девушек, а потом пытались убежать. Но один из неравнодушных мужчин попытался их остановить и применил насилие - ударил в нос одной из воровок.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве молодая воровка "обчищала" пенсионеров. Преступнице всего 19 лет, она спустилась за 70-летней женщиной в подземный переход и вытянула у нее кошелек. После этого она убежала, но сотрудники полиции нашли молодую преступницу.