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В Киеве наглые воровки получили "мгновенную карму": видео с "героинями"

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 11:54
В Киеве наглые воровки получили "мгновенную карму": видео с "героинями"
В Киеве наглых воровок наказали (коллаж РБК-Украина)

В центре Киева женщины ромской национальности поплатились за воровство

В самом сердце Киева - на Майдане в который раз заметили женщин-воровок. Все они ромской национальности. Злоумышленницы впятером ограбили троих девушек, а потом пытались спастись бегством. Но один из неравнодушных граждан попытался их остановить и применил насилие - ударил в нос одной из воровок.

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, женщины стали возмущаться, что их попытались наказать за воровство.

"Карма в действии: впятером ограбили троих девочек, а когда убегали, получили в нос от небезразличного мимо проходящего мужчины", - сказано под видео.

В Киеве заметили наглых воровок (Киев Оперативный/Facebook)

Авторы видео отметили, что они против насилия.

"Ребят, мы против насилия! Просто небезразличный гражданин оказался не совсем толерантным. Всегда нужно решать законно", - сказано в комментарии.

Украинцы отреагировали на видео и отметили, что воровок снова отпустят, как только выключится камера, это уже не первый такой случай.

  • Их отпустят сразу как выключится камера..
  • Что вы с ними разговариваете? Только посадки. Отпечатки есть?
  • За нос волнуются, красть кто их просил?

Как ранее мы писали, в центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы", им предложили работу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины вор
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