У Харкові показали нахабних злодійок: орудують в супермаркетах

У Харкові сталася крадіжка в супермаркеті. У покупниці витягли гаманець, в якому були гроші і документи. Інцидент стався в неділю, 9 серпня в супермаркеті на Олексіївці.

На відео видно, як жінка поставила сумку на візок і здійснювала покупки. Поки вона щось вибирала на прилавку, одна зі злодійок прикрила сумку хусткою і витягла гаманець. Дане відео опубліковано на сторінці "Харків 1 654" в Facebook.

У Харкові в супермаркетах злодійки витягують гаманці (відео: facebook.com/kharkiv1654)

При цьому наголошується, що жінка діяла не одна в магазині з нею знаходилася її спільниця. Українців закликають бути пильними і уважно стежити за своїми речами, оскільки крадіжки в наш час - це не рідкість.

Нагадаємо, що в Києві нахабні злодійки отримали "миттєву карму". Зловмисниці ромської національності вп'ятьох пограбували трьох дівчат, а потім намагалися втекти. Але один із небайдужих чоловіків спробував їх зупинити і застосував насильство - вдарив в ніс однієї зі злодійок.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві молода злодійка "обчищають" пенсіонерів. Злочинниці всього 19 років, вона спустилася за 70-річною жінкою в підземний перехід і витягла у неї гаманець. Після цього вона втекла, але співробітники поліції знайшли молоду злочинницю.