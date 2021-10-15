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В Харькове пожаловались на условия в коронавирусной больнице: холодно в палатах и не хватает врачей

Автор: Тетяна Самарук

В Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте, пациенты с коронавирусом жалуются на ужасные условия. В частности, говорят, что в палатах холодно и отваливается потолок.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из пациенток больницы Ольга Кравцова.

По словам женщины, она передвигается на инвалидном кресле и указала, что только забота неравнодушных людей позволила ей оказаться в палате. Также она рассказала, что попала по истине в "спартанские условия" и добавила. Однако ей повезло, ведь в этой больнице, в отличие от других, есть кислородные концентраторы.

"А в остальных больницах по городу и области люди просто задыхаются без кислорода", – написала Кравцова.

Отмечается, что условия в больнице не позволяют пациентам с инвалидностью поддерживать ежедневную гигиену, на пациентов с потолка и стен осыпается штукатурка.

"Вот я лежу в постели в куртке, шапке и капюшоне. У меня замерзают уши. Поэтому те, кто считал, что я отправилась на курорт, предлагаю поменяться со мной местами. Кто хочет на такой "курорт"?" - обратилась она к своим подписчикам.

В Харькове пациентка показала условия в ковидной больнице (facebook.com/Olya.Kravtsova)

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, когда нужно делать прививки тем, кто переболел коронавирусом.

Также мы писали, что назвали вариант, как невакцинированным поехать в другую область.

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