Как невакцинированным украинцам поехать в другой город: есть единственный вариант

В Украине после 21 октября поездки по межобластным маршрутам будут доступны только для пассажиров с COVID-сертификатами и отрицательными ПЦР-тестами.

Как свидетельствует решение правительства, будут введены определенные ограничения для пассажирских перевозок между областями, - пишет ТСН .

Как вакцинированные смогут поехать в другую область

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что со следующего четверга межобластные перевозки будут доступны для пассажиров только после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

Однако, когда поездка не вакцинированного гражданина за пределами области является необходимой, то Ляшко предлагает сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

По его словам, сложную ситуацию с распространением коронавирус в Украине характеризует не столько уровень инфицирования, как увеличение числа госпитализированных. В частности, в больницы больше всего попадают не вакцинированные граждане.

"Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень епіднебезпеки", - отметил он.