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У Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарів

Автор: Тетяна Самарук

У Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті, пацієнти з коронавірусом скаржаться на жахливі умови. Зокрема, кажуть, що у палатах холодно та відвалюється стеля.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла одна з пацієнток лікарні Ольга Кравцова.

За словами жінки, вона пересувається на інвалідному кріслі та вказала, що тільки турбота небайдужих людей дозволила опинитися їй в палаті. Також вона розповіла, що потрапила по істині в "спартанські умови". Однак їй пощастило, адже у цій лікарні, на відміну від інших, є кисневі концентратори.

"А в решті лікарень по місту та області люди просто задихаються без кисню", – написала Кравцова.

Зазначається, що умови у лікарні не дозволяють пацієнтам з інвалідністю підтримувати щоденну гігієну, на пацієнтів зі стелі та стін обсипається тиньк.

"Ось я лежу в ліжку в куртці, шапці та капюшоні. У мене замерзають вуха. Тому ті, хто вважав, що я вирушила на курорт, пропоную помінятися зі мною місцями. Хто хоче на такий "курорт"?" – звернулася вона до своїх підписників.

У Харкові пацієнтка показала умови в ковідній лікарні (facebook.com/Olya.Kravtsova)

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус.

Також ми писали, що назвали варіант, як невакцинованим поїхати до іншої області.

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Коронавірус