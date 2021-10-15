У Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарів

За словами жінки, вона пересувається на інвалідному кріслі та вказала, що тільки турбота небайдужих людей дозволила опинитися їй в палаті. Також вона розповіла, що потрапила по істині в "спартанські умови". Однак їй пощастило, адже у цій лікарні, на відміну від інших, є кисневі концентратори.

"А в решті лікарень по місту та області люди просто задихаються без кисню", – написала Кравцова.

Зазначається, що умови у лікарні не дозволяють пацієнтам з інвалідністю підтримувати щоденну гігієну, на пацієнтів зі стелі та стін обсипається тиньк.

"Ось я лежу в ліжку в куртці, шапці та капюшоні. У мене замерзають вуха. Тому ті, хто вважав, що я вирушила на курорт, пропоную помінятися зі мною місцями. Хто хоче на такий "курорт"?" – звернулася вона до своїх підписників.

У Харкові пацієнтка показала умови в ковідній лікарні (facebook.com/Olya.Kravtsova)