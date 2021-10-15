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Когда нужно делать прививки тем, кто переболел коронавирусом: в Минздраве сделали важное заявление

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Пятница 15 октября 2021 17:31
Когда нужно делать прививки тем, кто переболел коронавирусом: в Минздраве сделали важное заявление Вакцинация от коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Украинцам, которые переболели на коронавирус, могут получить прививку только через 6-8 месяцев после выздоровления. Также к ним относятся и люди, которые не относятся к группе риска.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в эфире "UA: Украинское радио".

Когда нужно делать прививку

По его словам, людям из группы риска прививку нужно делать сразу после выздоровления и после завершения первичного цикла реабилитации. Также он добавил, что нет референтного уровня антител, чтобы не заболеть.

Ученые выяснили, что вакцина от COVID-19 нет никакого влияния на РНК или ДНК, геном человека, не меняя ничего в организме.

Кроме того, главный санитарный врач заверил, что в Украине применяют безопасные препараты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и над вакцинами осуществляется государственный контроль.

"Вакцины прошли два полноценных этапа исследований, и уже завершается третий этап клинических исследований, а это уже финальный этап безопасности вакцины", – подытожил Кузин.

Где можно вакцинироваться от COVID-19:

  • В пункте прививок;
  • По месту работы;
  • В центре массовой вакцинации.

Ранее мы сообщали, что ученые рассказали, как долго сохраняется иммунитет после коронавирус.

Также врачи назвали важные симптомы, которые помогут отличить простуду от гриппа.

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