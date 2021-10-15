Когда нужно делать прививки тем, кто переболел коронавирусом: в Минздраве сделали важное заявление
Украинцам, которые переболели на коронавирус, могут получить прививку только через 6-8 месяцев после выздоровления. Также к ним относятся и люди, которые не относятся к группе риска.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в эфире "UA: Украинское радио".
Когда нужно делать прививку
По его словам, людям из группы риска прививку нужно делать сразу после выздоровления и после завершения первичного цикла реабилитации. Также он добавил, что нет референтного уровня антител, чтобы не заболеть.
Ученые выяснили, что вакцина от COVID-19 нет никакого влияния на РНК или ДНК, геном человека, не меняя ничего в организме.
Кроме того, главный санитарный врач заверил, что в Украине применяют безопасные препараты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и над вакцинами осуществляется государственный контроль.
"Вакцины прошли два полноценных этапа исследований, и уже завершается третий этап клинических исследований, а это уже финальный этап безопасности вакцины", – подытожил Кузин.
Где можно вакцинироваться от COVID-19:
- В пункте прививок;
- По месту работы;
- В центре массовой вакцинации.
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