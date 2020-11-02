В Харькове неадекват с ножами напал на сотрудников "скорой": не могли успокоить (видео)

В Харькове вечером 2 ноября неадекватный мужчина напал на сотрудников экстренной медицинской помощи. Он был вооружен двумя ножами. Как сообщается, на фельдшеров напал больной мужчина. По всей видимости, именно за ним и приехали медики. Детали и подробности публикуются на канале "Труха Харьков" в Telegram.

По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Восточный по улице Электровозная.

"Больной напал с ножом на сотрудников скорой помощи. Прохожий трухавчанин его завалил на землю и отобрал два ножа. Чуть позже приехала полиция и надела браслеты на неадеквата", – говорится в подписи к опубликованным видео.

По содержанию роликов понятно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Сотрудники экстренной медицинской службы пытались выяснить причину такого поведения, а также спрашивали, что мужчине нужно, однако тот не отвечал.

В Харькове мужчина с ножами напал на скорую помощь

Также появилось видео момента задержания нападавшего.

Задержание неадекватного мужчины в Харькове

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