Стрельба в ресторане Харькова: появились фото убитого и новые детали инцидента

В сети появились фото убитого стрелка
В Харькове в ресторане Biani убили мужчину, который ворвался в заведение около 5:50 и устроил стрельбу. Посетители ресторана забили до смерти стреляющего мужчину бутылками. По предварительной информации, убитым оказался бывший охранник нардепа Руслан Смирнов.
Фото 37-летнего харьковчанина Руслана Смирнова опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".
Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харьков 1654")
Правоохранители обнаружили тело мужчины на втором этаже ресторана. Возле него лежал пистолет. Полиция устанавливает все подробности происшествия.
В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (фото: hk.npu.gov.ua)
По данным Telegram-канала "Труха Харьков", у Руслана Смирнова ранее была судимость за кражу. Он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком с 7 марта 2012 года по 7 марта 2014 года.
Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харьков 1654")
На Смирнова также зарегистрирован травматический пистолет Форт-12Р под патрон 9 мм P.A. (служебная модель). Разрешение выдано с 9 июля 2018 года по 9 июля 2021 года.
В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (фото: hk.npu.gov.ua)
Напомним, в центре Одессы мужчина убил девушку-бариста. 47-летний мужчина достал нож и зарезал девушку прямым ударом в сердце. Он нанес удар сразу же после того, как зашел в заведение. Причину своего поступка мужчина не объяснил.
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