Стрельба в ресторане Харькова: появились фото убитого и новые детали инцидента

Стрельба (коллаж: РБК-Украина)

В сети появились фото убитого стрелка

В Харькове в ресторане Biani убили мужчину, который ворвался в заведение около 5:50 и устроил стрельбу. Посетители ресторана забили до смерти стреляющего мужчину бутылками. По предварительной информации, убитым оказался бывший охранник нардепа Руслан Смирнов.

Фото 37-летнего харьковчанина Руслана Смирнова опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харьков 1654")

Правоохранители обнаружили тело мужчины на втором этаже ресторана. Возле него лежал пистолет. Полиция устанавливает все подробности происшествия.

В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (фото: hk.npu.gov.ua)

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", у Руслана Смирнова ранее была судимость за кражу. Он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком с 7 марта 2012 года по 7 марта 2014 года.

Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харьков 1654")

На Смирнова также зарегистрирован травматический пистолет Форт-12Р под патрон 9 мм P.A. (служебная модель). Разрешение выдано с 9 июля 2018 года по 9 июля 2021 года.

В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (фото: hk.npu.gov.ua)

Напомним, в центре Одессы мужчина убил девушку-бариста. 47-летний мужчина достал нож и зарезал девушку прямым ударом в сердце. Он нанес удар сразу же после того, как зашел в заведение. Причину своего поступка мужчина не объяснил.

Ранее в Сумской области сын с молотком набросился на родного отца и жесткого забил его до смерти.