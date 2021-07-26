В Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка

"Общалась с владельцем. Он уволил это существо у меня на глазах. Дело в том, что она хотела меня обмануть, и дала мне телефон подружки, вместо телефона куратора. А обманула владельца, так что он тоже жаждет ее крови. Все ок, он нормальный парень, из Львова, остался в Харькове после учебы. Когда увидел видео, сам обалдел", - пишет Оксана.

Что произошло в тот день возле киоска в Харькове

Активистка объяснила, что она приверженица "мягкой украинизации". Она общается исключительно на украинском, в частности и при покупке товаров. Когда же возникает вопрос со стороны продавца о мелких деньгах, женщина отвечает, что мелкие есть только для тех, кто обслуживает на украинском.

Оксана Хвыля говорит, что обычно у продавцов ее подход агрессии не вызывает, но не в этом случае. Именно из-за "двадцатки" и разгорелся грандиозный скандал, о котором узнала вся Украина.

"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусные", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет" - написала женщина в соцсети.

Продавщица забрала уже упакованные покупки и швырнула женщине назад ее деньги. Покупательница ушла, но вернулась уже с дочкой, которая и сняла продолжение скандала на камеру.

Ниже смотрите, как продавщица отреагировала на съемку и куда "порекомендовала" идти покупательнице. Осторожно, 18+.

Видео: Героиня языкового скандала в Харькове