У Харкові покарали продавщицю, яка влаштувала грандіозний скандал через українську мову

"Спілкувалася з власником. Він звільнив цю істоту у мене на очах. Справа в тому, що вона хотіла мене обдурити, і дала мені телефон подружки, замість телефону куратора. А обдурила власника, так що він теж жадає її крові. Все ок, він нормальний хлопець, зі Львова, залишився в Харкові після навчання. Коли побачив відео, сам очманів", - пише Оксана.

Що сталося того дня біля кіоску в Харкові

Активістка пояснила, що вона прихильниця "м'якої українізації". Вона спілкується виключно українською, зокрема і при купівлі товарів. Коли ж виникає питання з боку продавця про дрібні гроші, жінка відповідає, що дрібні є тільки для тих, хто обслуговує українською.

Оксана хвиля каже, що зазвичай у продавців її підхід агресії не викликає, але не в цьому випадку. Саме через "двадцятку" і розгорівся грандіозний скандал, про який дізналася вся Україна.

"Продавщиця тараторила російською "ой, у нас зразы вкусные", але коли почула моє "ні, двадцять гривень тільки для тих, хто обслуговує українською", її порвало. Вона почала кричати, щоб я котилася в Бандерштадт, що вона русская, приїхала з Росії, і ніякої української тут не буде" - написала жінка в соцмережі.

Продавщиця забрала вже упаковані покупки і жбурнула жінці назад її гроші. Покупниця пішла, але повернулася вже з донькою, яка і зняла продовження скандалу на камеру.

Нижче дивіться, як продавщиця відреагувала на зйомку і куди "порекомендувала" йти покупниці. Обережно, 18+.

Відео: Героїня мовного скандалу в Харкові