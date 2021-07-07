У Харкові надувний човен протаранив іномарку: курйозне відео ДТП

У місті Харкові чоловік проїжджою частиною транспортував надувний човен. Він прикріпив його ззаду до свого авто, але плавзасіб відірвався і виїхав на зустрічну смугу.

Так, човен врізався у зустрічний автомобіль Skoda.

Як пише ТСН, власник човна не зупинився, а додав газу і поїхав далі. Поліцейські розшукали чоловіка і виписали два протоколи.

Також вони оштрафували водія на майже 3,5 тис. грн, бо він їздив із протермінованим посвідченням.

У коментарях користувачі з іронією віднеслися до аварії, також пишуть, що водій-утікач був тверезий.