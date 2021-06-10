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В Харькове мужчина гулял с гранатой возле школы и угрожал детям: "сейчас буду все взрывать"

Автор: Роман Мирончук

В Харькове на Салтовском шоссе мужчина ходил с гранатой возле школы №64 и угрожал детям. Злоумышленника задержали правоохранители через 15 минут после инцидента в подъезде.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Этот урод кричал детям: "сейчас буду все взрывать", - говорится в сообщении.

В Харькове мужчина с гранатой угрожал детям (фото: hk.npu.gov.ua)

В полиции Харьковской области рассказали, что к ним в 17:47 поступило сообщение о том, что мужчина с гранатой находится на детской площадке возле дома на улице Руслана Плоходька.

В Харькове мужчина с гранатой угрожал детям (фото: hk.npu.gov.ua)

Правонарушителем оказался 27-летний местный житель. При этом у него была боевая граната Ф-1.

В Харькове мужчина с гранатой угрожал детям (фото: hk.npu.gov.ua)

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Харькове мужчина бросил гранату в группу людей, среди которых были подростки 16 и 17 лет. Всего пострадало 5 человек. Инцидент произошел после того, как между 29-летним мужчиной и компанией молодежи произошел конфликт.

У всех пострадавших осколочные ранения, и они находятся в больнице.

Ранее в Днепре мужчина подорвался на гранате, чтобы не идти на работу. Пострадавший в результате подрыва получил повреждения ноги и кисти руки.

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