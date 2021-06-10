RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: "Зараз буду все підривати"

Автор: Роман Мирончук

У Харкові на Салтівському шосе чоловік ходив з гранатою біля школи №64 та погрожував дітям. Зловмисника затримали правоохоронці через 15 хвилин після інциденту в під'їзді.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

"Цей урод кричав дітям:" Зараз буду все підривати ", - йдеться в повідомленні.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

У поліції Харківської області розповіли, що до них о 17:47 надійшло повідомлення про те, що чоловік з гранатою знаходиться на дитячому майданчику біля будинку на вулиці Руслана Плоходька.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. При цьому у нього була бойова граната Ф-1.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

За фактом інциденту порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Харкові чоловік кинув гранату в групу людей, серед яких були підлітки 16 і 17 років. Всього постраждало 5 осіб. Інцидент стався після того, як між 29-річним чоловіком та компанією молоді стався конфлікт.

У всіх постраждалих осколкові поранення, і вони знаходяться в лікарні.

Раніше в Дніпрі чоловік підірвався на гранаті, щоб не йти на роботу. Потерпілий в результаті підриву отримав пошкодження ноги і кисті руки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківграната