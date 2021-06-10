У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: "Зараз буду все підривати"

У Харкові на Салтівському шосе чоловік ходив з гранатою біля школи №64 та погрожував дітям. Зловмисника затримали правоохоронці через 15 хвилин після інциденту в під'їзді.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
"Цей урод кричав дітям:" Зараз буду все підривати ", - йдеться в повідомленні.
У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)
У поліції Харківської області розповіли, що до них о 17:47 надійшло повідомлення про те, що чоловік з гранатою знаходиться на дитячому майданчику біля будинку на вулиці Руслана Плоходька.
У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)
Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. При цьому у нього була бойова граната Ф-1.
У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)
За фактом інциденту порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Нагадаємо, в Харкові чоловік кинув гранату в групу людей, серед яких були підлітки 16 і 17 років. Всього постраждало 5 осіб. Інцидент стався після того, як між 29-річним чоловіком та компанією молоді стався конфлікт.
У всіх постраждалих осколкові поранення, і вони знаходяться в лікарні.
Раніше в Дніпрі чоловік підірвався на гранаті, щоб не йти на роботу. Потерпілий в результаті підриву отримав пошкодження ноги і кисті руки.