У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: "Зараз буду все підривати"

"Цей урод кричав дітям:" Зараз буду все підривати ", - йдеться в повідомленні.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

У поліції Харківської області розповіли, що до них о 17:47 надійшло повідомлення про те, що чоловік з гранатою знаходиться на дитячому майданчику біля будинку на вулиці Руслана Плоходька.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. При цьому у нього була бойова граната Ф-1.

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

За фактом інциденту порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.