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В Харькове мужчина бросил гранату в группу людей. Пятеро пострадавших, среди них - подростки

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Среда 09 июня 2021 08:42
В Харькове мужчина бросил гранату в группу людей. Пятеро пострадавших, среди них - подростки Фото: в Харькове в результате взрыва гранаты пять раненых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харькове на проспекте Гагарина мужчина бросил гранату в группу людей. В медучреждения доставили пятерых пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информация об инциденте поступила в полицию в 21:53 от прохожего.

Правоохранители установили, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5.

"В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - двое подростков 16 и 17 лет.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате инцидента.

Напомним, на днях под Мариуполем мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

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